Ilfattoquotidiano.it - Edoardo Bove, oggi l’operazione per impiantare il defibrillatore. Addio Serie A? Cosa succede ora e gli scenari possibili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Condizioni stabili, operazione fattibile: le notizie sulla salute disono sempre migliori. Ed è certamente lache più conta. Quelle sulla sua carriera, invece, sono tutte da valutare. Ma bisogna partire da quello che è il nocciolo della questione: il. Nella giornata di, salvo intoppi, al centrocampista verrà impiantato il microchip sottocutaneo che riconosce un potenziale arresto cardiaco e subito interviene con una scarica elettrica, per consentire al cuore di tornare a battere regolarmente. Si tratta di uno strumento necessario per il giocatore, dopo quanto accaduto il primo dicembre scorso durante la partita contro l’Inter. L’intervento non durerà molto, richiederà qualche altro giorno di degenza e poipotrà essere dimesso come da regolare protocollo ospedaliero.