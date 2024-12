Lanotiziagiornale.it - “È un regalo agli speculatori dico no al Salva-Milano”. Parla Il segretario Uil, Vizza: “Servono case per chi lavora”

A dire “no” al, la noma – chiesta dal sindaco Beppe Sala, promessa dalla Lega, regalata da Fratelli d’Italia e votata anche dal Pd – che “sana” i grattacieli abusivi, non ci sono solo i comitati cittadini, M5s e Avs. C’è anche la Uil, che col suoregionale Enriconon lesina critiche al provvedimento e alla direzione politica impressa dalla giunta Sala alla città., ieri ilè approdato al Senato. Voi come Uil lo avete molto criticato questa norma, perché?“È un provvedimento elitario che garantisce una scappatoia alla speculazione immobiliare. Anche il Mef ha espresso dubbi sui mancati oneri. Lo stesso assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, ha detto che amancano 140 milioni di euro. E la procedura semplificata potrebbe diventare la strada privilegiata in tutto il Paese, anche per chi finora ha fatto diversamente.