Commemorazione di piazza Fontana sul palco salirà Chiara aspirante magistrato | La memoria? Un dovere

Milano, 10 dicembre 2024 – Quest’anno sarà lei a prendere la parola. Ogni 12 dicembre, i familiari delle vittime della strage della Banca nazionale dell’agricoltura chiedono a un giovane di parlare durante lain. Dopodomani toccherà alla ventiseienneSensini, originaria di Spoleto: laureata in Giurisprudenza e tirocinante al Tribunale di Bologna, fa parte dell’associazione “Ombre sulla Repubblica”. Qualche mese fa, ha intervistato Paolo Silva, a cui la bomba di matrice ordinovista portò via il padre Carlo; e quella è stata l’occasione per invitarla a partecipare al corteo e leggere il suo messaggio alle nuove generazioni., di cosa si occupa l’associazione “Ombre sulla Repubblica”? “È nata nel 2014 da un’idea di alcuni ragazzi all’epoca studenti.