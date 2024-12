Quotidiano.net - Come sta cambiando il mercato del lusso: numeri e scenari

Cosìè avvenuto per molti mercati, anche quello delha subito delle profonde modifiche a seguito della pandemia da covid-19. Nell’immediato periodo post pandemico c’è stato infatti un rimbalzo che aveva portato di nuovo ia salire, salvo poi avviarsi a un netto calo, cosìsostenuto dal report suldi Bain & Company e 23esimo Osservatorio Altagamma. Le difficoltà non hanno escluso nessuno, ivi compresi i grandi brand che, in realtà, hanno accusato il colpo più di tutti a causa del fatto che la forte inflazione degli ultimi anni ha spinto sempre più i consumatori a prestare maggiore attenzione ai propri acquisti e al loro prezzo, con il risultato che è stato la nascita di una maggiore attenzione nella selezione dei prodotti. Ad avvantaggiarsi di tale condizione sono stati i brand più economici, cosìildel second hand.