Ilnapolista.it - Cairo ha tradito i club amici di Gravina: è lui uno dei due che non ha votato Simonelli (Tuttosport)

Leggi su Ilnapolista.it

havicini a: è lui uno dei due che non ha)Èuno dei due presidenti della Lega Serie A che ha abbandonato il gruppo deidie non hail candidatoche aveva 15 voti sulla carte e se n’è ritrovati 13. Il quorum era 14.Scrive:Chi entra papa in conclave, si diceva ieri, ne esce cardinale. Non è proprio il caso di Ezio Maria, ma il primo atto va in questo senso e non si può certo escludere che finisca così. Le defezioni, rispetto all’asse trainato da Juventus e Inter, sono state due. Una, a sorpresa, è arrivata da Urbano, presidente del Torino che nei giorni scorsi aveva pubblicamente espresso il proprio endorsement per. L’elezione al primo turno è sfumata non per una valutazione sulla persona, ma per una questione giuridica, che nasce dai vari incarichi die dal potenziale conflitto di interessi che deriverebbe, in particolare, da quello di presidente del collegio sindacale di Mediaset, controllata di Fininvest che a sua volta detiene il 100% delle quote del Monza.