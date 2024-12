Calcionews24.com - Beukema Bologna: «Real? Quando vedi il tuo nome accostato non puoi non sorridere, ci spiace non aver ancora vinto in Champions, e sull’addio di Motta…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Sam, difensore del, al quotidiano spagnolo AS: avventura ai rossoblù, mercato,League e i momenti migliori della sua carriera Sam, difensore del, ha rilasciato una lunga intervista ad AS. Di seguito le sue parole. OBIETTIVI – «Vogliamo giocare come l’anno scorso, ma sapevamo già che sarebbe stata .