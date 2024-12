Tvzap.it - Belén riappare sui social dopo l’incidente del padre: reazione assurda

Personaggi TV. Belen e Cecilia Robriguez, sorelle molto unite, hanno personalità molto diverse e reagiscono in modo distinto anche nei momenti difficili. In questi giorni, la famiglia sta affrontando una situazione particolarmente delicata: ilGustavo è rimasto gravemente ustionato in un incendio e si trova ricoverato nell’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto per le grandi ustioni. La famiglia lo sta supportando e spera in un miglioramento delle sue condizioni. Nel frattempo, per esprimere la sua vicinanza, Cecilia Rodriguez ha condiviso suiuna foto delscattata durante il suo matrimonio con Ignazio Moser. Diversa invece ladi.Leggi anche: Eleonora Giorgi e il tumore, il triste retroscena a “Verissimo”: come staLeggi anche: Fabrizio Frizzi, le parole del fratello commuovono gli italiani Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguezreal)Come sta Gustavo RodriguezSono ore di preoccupazione per la famiglia Rodriguez, avvenuto il 5 dicembre scorso, in cui Gustavo,di Belen, Cecilia e Jeremias, è rimasto ustionato.