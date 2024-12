Bergamonews.it - Atalanta, a Bergamo arriva il Real Madrid: vivi una notte da Dea contro i re del calcio

. “Liberi di sognare”. La coreografia esposta dalla Curva Nord nella partital’Arsenal, la prima di questa edizione della Champions League, era stata in qualche modo profetica di cosa poteva essere la stagione 2024/25 per l’, almeno finora. Primo posto in campionato, nove vittorie consecutive, la possibilità di entrare in Champions tra le prime otto, qualcosa di inimmaginabile anche solo a fine agosto, quando la Dea faceva i conti con delle difficoltà oggettive dovute ai cambiamenti nella rosa. Digeriti meravigliosamente nel giro di un paio di mesi: magie del prestigiatore Gian Piero Gasperini.Lo stesso che, giustamente, sottolinea come l’non possa essere favoritail, perché poi, in fondo, “nessuno lo può essere”. Tiene fuori la sua squadra dall’entusiasmo trascinante della piazza, la ancora al campo, a pensare di giocarsela per fare male ad Ancelotti e ai suoi.