Aeroporto di Hong Kong invaso da 2500 panda giganti

Duemilacinquecento sculture di, realizzate con materiali riciclati e resine ecologiche, hannole strade della metropoli asiatica in quello che si preannuncia come il più grande festival mai dedicato a questi adorabili plantigradi.Un ponte tra arte, sostenibilità e diplomaziaL’iniziativa, battezzata “GO! FEST HK”, non è solo una manifestazione artistica, ma rappresenta un sapiente intreccio di diplomazia culturale, rilancio turistico e sensibilità ambientale. Il debutto di questa straordinaria esposizione è avvenuto con una cerimonia spettacolare all’internazionale di, prima tappa di un percorso che toccherà luoghi simbolo della città, tra cui l’iconica Avenue of Stars di Tsim Sha Tsui, dove il contrasto tra i grattacieli scintillanti e le figure bianche e nere creerà un effetto visivo mozzafiato.