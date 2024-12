Donnaup.it - 20 alimenti che alzano il glucosio a livelli pericolosi: meglio evitarli

20cheilNon sono pochi gliche consumiamo praticamente tutti i giorni e che possono far aumentare pericolosamente la nostra glicemia. Le persone che soffrono di diabete devono controllarsi quotidianamente idegli zuccheri nel sangue e sono fortemente invitati dai diabetologi a fare un po’ di sano esercizio fisico tutti i giorni, perché aiuta a tenere sotto controllo la glicemia.Parlando die di diabete, sono due i fattori dei quali dobbiamo tenere conto per ciascuno: l’indice glicemico e la quantità di carboidrati che contiene.20cheilPer quanto possa apparire strano, a chi ha il diabete non è vietato consumare alcun tipo di alimento.