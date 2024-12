Inter-news.it - Xabi Alonso: «Calhanoglu somiglia a uno! Inter top in Europa»

in conferenza stampa ha presentato la partita tra Bayer Leverkusen e, valida per la sesta giornata di Champions League. Qui la tutta la conferenza live.CONFERENZA STAMPA– VIGILIA DI BAYER LEVERKUSEN-CONFERENZAha risposto in questo modo alle domande dei giornalisti alla vigilia di Bayer Leverkusen-.Dopo Atalanta e Milan, affronti l’. Dove la metti?Hanno un’idea molto solida di cosa vogliono fare, controllano le partite molto bene. Hanno ottimi giocatori e uno dei migliori allenatori al mondo, non vediamo l’ora di ospitarli nel nostro stadio. Squadra vincente che ha giocato la finale di Champions League e vinto lo scudetto.Come sta Patrick Schick?Si sta avvicinando alla miglior forma, si sente meglio e non lo escludiamo.