Calciomercato.it - Vlahovic, la Premier fa partire l’assalto: tripla opzione e scambio ideale

Leggi su Calciomercato.it

Il serbo può essere ceduto dalla Juve in caso di mancato rinnovo a ingaggio diminuito: il suo futuro può parlare inglese e portare anche il suo eredeLa Juventus incappa nel nono pareggio in quindici partite di campionato, staccandosi ulteriormente dalla vetta e in particolare dalla zona Champions. Perché la squadra di Thiago Motta si fa fermare in casa dal Bologna, anche se in realtà il punto i bianconeri lo agguantano in rimonta e nel recupero con Mbangula, in contropiede. Questo vuol dire avere 27 punti, ovvero 4 in meno della Lazio quinta insieme a Inter e Fiorentina che però hanno una partita in meno. E l’Atalanta intanto è a +7 davanti a tutti.Dusan(LaPresse) – calciomercato.itInsomma, per ora i numeri non danno particolarmente ragione a Thiago Motta, che ha di certo più di qualche scusante o giustificazione.