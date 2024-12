Lapresse.it - Vicenza, sequestrati oltre 1.300 articoli di Natale non sicuri

1.300 tra addobbi natalizi e giocattoli per bambini non conformi alla normativa vigente, posti in vendita sugli scaffali di diversi esercizi commerciali, e sanzioni per3mila euro. È questo il bilancio dei controlli di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle del Gruppo di Bassano del Grappa, in provincia di. Tra glioggettistica per allestire i presepi e anche numerosi giocattoli per bambini, potenzialmente lesivi per la salute dei consumatori. I prodotti sarebbero stati messi in vendita senza le necessarie indicazioni in lingua italiana concernenti le particolari precauzioni per l’impiego e la composizione onde evitare eventuali situazioni di pericolo dovute a errate modalità d’impiego e a reazioni allergiche.