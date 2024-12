Star Trek | Section 31 trailer del film Philippa Georgiou formano una squadra di spie

Leggi su Cinefilos.it

31,delunadiAbbiamo appreso per la prima volta dei piani della Paramount+ di procedere con un nuovotelevisivo di31, interpretato dal premio Oscar Michelle Yeoh (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) lo scorso aprile.Ilvedrà la Yeoh riprendere il ruolo dell’Imperatore, personaggio che ha interpretato per la prima volta nella stagione 1 di: Discovery, e riprende il suo personaggio dopo che si è unita a una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti. Deve anche affrontare i peccati del suo passato.Paramount+ ha appena rilasciato ilufficiale e il poster dopo la presentazione dello streamer al CCXP di San Paolo, in Brasile.