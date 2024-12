Ilrestodelcarlino.it - Sangiustese all’ultimo respiro: Cornero e Grassi affondano il Fabriano Cerreto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(4-4-2): Rossi, Morazzini, Tarulli, Herrera, Marini (29’st Di Giminiani), Rogerio, Crescenzi, Cognigni (29’st),, Cresci, Handzic. All.: Giandomenico.(4-3-3): Stroppa, Stortini (19’st Crescentini),, Marino, Carnevale, Isla (19’st Peluso), Proietti, Trillini, Musso, Conti, Nacciarriti (10’ Marinelli). All.: Caporali. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 2’st e 12’st, 23’st rig. Peluso, 25’st Trillini, 50’st. Succede tutto nella ripresa e quando si pensa che la gara finisca in parità c’è la zampata vincente diche dà i tre punti alla. Non ci si è annoiati al comunale di Villa San Filippo: i locali si portano sul doppio vantaggio ma ilin due minuti pareggia i conti, fino a quandoassalto arriva il gol rossoblù.