Anteprima24.it - Perseguita e minaccia la sua ex, arrestato dalla polizia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è presentato dinanzi all’abitazione della sua ex compagna armato di un coltello. La donna ha chiamato lae così per un 25enne del Benin è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Il fatto è accaduto nel centro storico di Napoli, Ricevuta la segnalazione gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti presso l’abitazione di una donna. L’uomo già in passato si era presentato dinanzi alla porta della sua casa ma questa volta aveva in un coltello. Alla vista degli agenti il 25enne però si è dato alla fuga ma è stato bloccato poco dopo con il supporto dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.Secondo quando accertato dagli agenti la donna era vittima delle continue vessazioni dell’ex che, non avendo accettato la fine della loro relazione, l’avevata eta.