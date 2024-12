Pensionato arrestato dopo aver rubato del formaggio al supermercato | La pensione non mi basta per vivere

Leggi su Dayitalianews.com

Lache non, il frigorifero quasi vuoto e la necessità di provvedere al proprio sostentamento: si è ritrovato in queste circostanze un anziano di 78 anni che, spinto dalla disperazione, ha cercato di rubare une altri alimenti all’interno di una Seriate, in provincia di Bergamo.Il furto delalI fatti si sono verificati giovedì 5 dicembre quando il, originario di Peia,il furto avrebbe cercato la fuga “investendo” una cassiera che ha provato a fermarlo. La donna non ha riportato conseguenze, ma i dipendenti hanno allertato le forze dell’ordine che hanno bloccato l’anziano che stava cercando di guadagnarsi la fuga con il “bottino”., il 78enne si è presentato dinanzi al giudice al quale ha chiesto scusa, spiegando quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto così scellerato.