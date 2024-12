Ostia è il municipio di Forza Italia con il più alto numero di tesserati

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024 – Ildisi aggiudica il premio come ildicon ilpiùdiper il 2024, grazie al lavoro incessante e alla dedizione dei suoi leader locali. Un risultato che rappresenta una vera e propria eccellenza per la politica romana. La notizia è stata ufficialmente annunciata nella serata di venerdì 6 dicembre, durante l’evento di premiazione che si è svolto alla presenza del Segretario Nazionale di, Antonio Tajani, e del Segretario Romano, Luisa Regimenti. Ilha superato le 700 tessere, consolidando la sua posizione di leadership tra i territori di, un traguardo che è stato celebrato con un riconoscimento ufficiale.Un ruolo fondamentale in questo straordinario successo è stato ricoperto dall’ex consigliere storico deldi, Pierfrancesco Marchesi, il quale ha raggiunto una cifra straordinaria di oltre 350 tessere personali.