Natale di stelle giocattoli d’epoca e modellini | uno spettacolo a Cortona

Arezzo, 9 dicembre 2024 –di: unoNavi, treni, diorami ferroviari e figurini provenienti da collezioni private Taglio del nastro per la mostra dedicata aie al modellismo. Nell’auditorium di Sant’Agostino fino al 6 gennaio sono visibili opere provenienti da collezionisti e antiquari. L’esposizione è composta da quattro grandi aree circondate da vetrine ed espositori che accolgono alcune perle del collezionismo. La mostra si apre con il plastico della Fortezza Medicea di Arezzo, il secondo grande spazio è dedicato alle ferrovie e ai treni, nel terzo spicca l’installazione dei velieri e delle navi, in conclusione i visitatori possono ammirare le macchine a pedali e i cavalli a dondolo. L’esposizione navale, con oltre 40 pezzi, è stata allestita per offrire un’esperienza didattica alla scoperta dell’evoluzione delle imbarcazioni dalla protostoria ai giorni d’oggi.