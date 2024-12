Puntomagazine.it - Napoli: Armi tra i minori, 15enne denunciato dai Carabinieri. Il bilancio della movida in centro città

Fermato un minorenne aper detenzione die un parcheggiatore abusivo alla guida di un veicolo senza patenteUn minoreperanche nel cuore. Ha 15 anni e icompagnialo hanno controllato in via Verdi, a pochi passi da via Toledo e dalla Galleria Umberto I. Nelle sue tasche un coltello a serramanico di 16 cm. Neldei controlli deinelstorico e tra i vicoli dei quartieri spagnoli anche un parcheggiatore abusivo e un 39enne alla guida di una moto senza patente. 32 le multe per violazione al codicestrada, 11 per mancato utilizzo del casco. 10 i veicoli sequestrati. 3 le persone segnalate alla prefettura per uso di droga.