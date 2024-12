Sport.quotidiano.net - MotoGp, Di Giannantonio promette: “Vorremmo rompere le scatole a Pecco e Marc”

Bologna, 9 dicembre 2024 – Ducati ha appena vinto il titolo mondiale con un team satellite, ma con moto pienamente aggiornata, e chissà che una sorpresa non possa esserci anche nel 2025. Fabio Divuole ricalcare le orme di Jorge Martin, partendo ovviamente sotto traccia dato che tutte le attenzioni sono sul presunto dualismo traBagnaia eMarquez. Il pilota VR 46, e non va sottovalutato, avrà a disposizione una Gp25 al pari dei due piloti ufficiali, esattamente nella stessa condizione di Jorge Martin nelle ultime due stagioni. Una grande possibilità per Diggia di mettere in mostra le sue qualità e giocarsela dopo aver rilanciato la sua carriera con la vittoria in Qatar 2023. Lì, il paddock ha capito che Fabio aveva grande talento e che non sarebbe stato opportuno sottovalutarlo.