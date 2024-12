Ilgiorno.it - Luino, centinaia di giovani pronti alla maxi rissa: arrivano carabinieri e vigili

(Varese) – L’intervento deie della Polizia locale, in due diverse circostanze, ha evitato che gruppi di ragazzi facessero a botte l’altro pomeriggio a, nel parcheggio di viale Dante e nella zona della stazione. Decine dissimi, per la gran parte minorenni, si sono dati appuntamento nel parcheggio del fast-food, forse con intenti bellicosi. Ma gli uomini dell’Arma e gli agenti della Locale li hanno tutti bloccati e identificati. Poco dopo isono intervenuti per bloccare un secondo ritrovo: oltre cento i ragazzi che si erano presentati in zona stazione. Le forze dell’ordine sono rimaste a presidiare l’area mentre i, di gruppi rivali eallo scontro, si allontanavano.