Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Barford: inizio da incubo, poi è devastante. Faried, esordio positivo. Winston sontuoso

Jaylen(21 minuti, 4/8 da 2, 4/5 da 3, 2/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse 1 recuperata, 22 punti)dacon tre falli in 4’. Quando rientra in campo, nel terzo quarto, diventa però un fulmine di guerra. Canestri di talento e ad alto coefficiente di difficoltà, tanta intensità, e capacità di prendersi la squadra in spalla. Confeziona un abito di gran classe per il vittorioso gala biancorosso. Voto 8 Filippo GALLO (1 minuto, 0/1 da 3 0 punti) Troppo poco in campo pervalutarlo. N.G. Cassius(27 minuti, 4/7 da 2, 1/5 da 3, 6/9 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 7 assist, 1 stoppata, 17 punti) Disegna l’abito della vittoria biancorossa, che poiconfezionerà, con una prima metà di gara sontuosa, dove detta legge per punti e regia, dando modo a Reggio di andare all’intervallo lungo con un buon margine di vantaggio, che si rivelerà utilissimo.