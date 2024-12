Anteprima24.it - Inchiesta su crollo del pino ad UNISA, i chiarimenti della fondazione dopo gli avvisi di garanzia

Tempo di lettura: 3 minutiLaUniversitaria dell’Università degli Studi di Salerno ha affidato allo studio legale dell’avvocato Andrea Castaldo la risposta con la qualei seidiemessi dalla procura di Nocera inferiore esprime una serie di considerazioni sull’indagine che dovrà fare chiarezza su presunte responsabilità neldeldi 15 metri che ha ferito gravemente tre studenti. L’iscrizione nel registro degli indagati di funzionari amministrativi dell’Università degli Studi di Salerno editta incaricatamanutenzione del verde è un atto dovuto per consentire anche la nomina di consulenti di parte nell’indagine che vedrà al lavoro per la Procura, guidata da Antonio Centore, un tecnico, l’agronomo Carmine Maisto, per capire cosa ha fatto cadere l’enorme fusto.