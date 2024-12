Terzotemponapoli.com - Il prossimo mercato del Napoli: Simeone e la ‘richiesta’ di Conte

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildel: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Tuttosport. “come vice Lukaku ha scelto Raspadori. Alla luce di questa situazione il tecnico ha dato il via libera alla cessione dichiedendo ad Aurelio De Laurentiis un altro sacrificio per portare in azzurro Patrick Dorgu, 20 anni, del Lecce, elemento di quantità e qualità che incarna perfettamente lo spirito dell’allenatore. Il Lecce, nonostante sia impegnato nella lotta per non retrocedere, potrebbe anche cederlo per una cifra considerevole. La valutazione fatta supera i 20 milioni e avvicina (di molto) i 25?.Sulla tratta-Torino. E di questa situazione ne può approfittare il Torino sempre che Cairo decida di investire qualche milione – anche l’estate prossima, come vedremo nell’ottica di un prestito con obbligo di riscatto – per dare a Vanoli l’attaccante che serve per non precipitare più in basso.