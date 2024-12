Liberoquotidiano.it - "I Savoia e gli Elkann? Ecco cosa dico se voglio scherzare su cose serie": una raggelante Rosy Bindi | Video

"Io quando ho voglia disulleche in Italia abbiamo avuto due dinastie che non hanno fatto bene al Paese, ie gli Agnelli-. Sono due dinastie che di fatto non hanno portato bene al nostro Paese":lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, riferendosi al caso Stellantis. "La questione esiste da molto tempo. Qui ci sono due profili: da una parte il Pd deve ritrovare il rapporto col mondo del lavoro che si è interrotto da tempo, e non si dia la responsabilità di questo soltanto ad alcune componenti del Pd; e dall'altra c'è il sindacato grazie a Dio e io credo che ogni operaio che si iscrive al sindacato difende il suo posto di lavoro e vota come vuole". "Poi esiste il modo con cui si fanno le politiche industriali", ha proseguito la, che ne ha approfittato per attaccare l'esecutivo Meloni.