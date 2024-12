Iodonna.it - I cast/duelli di colossi del cinema funzionano raramente, ma anche il risultato meno dirompente è preferibile a un'ipotesi fantastica

Tilda Swinton e Julianne Moore assieme in un film ha quel sapore mitologico deitra grandi. Nessuno si aspettava una cosa fiammeggiante tipo Bette Davis e Joan Crawford, impareggiabile per opposizioni caratteriali, odio dichiarato e virata horror, ma il loro (correttissimo) confronto in La stanza accanto di Pedro Almodóvar è senz’altro più interessante di altri incontri clamorosi eppure deludenti. Per esempio Meryl Streep e Glenn Close in La casa degli spiriti, che, oltre a essere sepolto nei ricordi, finì appunto per essere solo “la volta in cui due nomi ingombrantissimi finirono sullo stesso set senza lasciare traccia”. “La stanza accanto”, il trailer del film di Almodovar con Tilda Swinton e Julianne Moore X Leggi› Tilda Swinton in “La stanza accanto”: «Almodóvar è (come) mio cugino» In La stanza accanto, invece, la messa in scena è a favore di una specularità totale.