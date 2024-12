Thesocialpost.it - Haiti, la guerra tra gang sfocia in un massacro: 184 morti in due giorni

Ad, il conflitto tra bande armate è degenerato in un vero e proprio, con un tragico bilancio di almeno 184 vittime nel corso del fine settimana, in una baraccopoli di Port-au-Prince. La notizia è stata riportata da Volker Turk, il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, che ha confermato che il numero diè aumentato in seguito a un’escalation di violenza tra lenella capitale. “La violenza è stata orchestrata dal capo di una potente banda nella zona di Cité Soleil”, ha dichiarato Turk ai giornalisti a Ginevra. “Con questi ultimi omicidi, il totale delle vittime dall’inizio dell’anno raggiunge la cifra impressionante di 5.000”, ha aggiunto.Leggi anche: Cogne, coppia di inquilini violenta il padrone di casa: “Ce lo ha chiesto lui”Il Comitato per la Pace e lo Sviluppo (Cpd) ha spiegato che quanto avvenuto nel weekend a Cité Soleil sarebbe in realtà il risultato di una vendetta pianificata dal leader di una banda, il quale accusa i seguaci del vudù di essere responsabili della morte di suo figlio.