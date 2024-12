Lanazione.it - Firenze, va in scena la conversazione concerto ‘Tebaldi Callas’

, 9 dicembre 2024 - Il Foyer Amici della Lirica dipresenta per il 17 dicembre la“Tebaldi Callas”, Appuntamento alle ore 16,30 all’Auditorium del Duomo di via de’ Cerretani 54r, messo a disposizione dalla presidente della “Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism” Carlotta Del Bianco. Giuseppe Rossi presenta “Tebaldi Callas” di Giancarlo Landini e Giovanni Vitali (Edifir Edizioni, 2024). Saranno presenti gli Autori e l’editrice Francesca Pacini Elizaveta Shuvalova, soprano, Max Jota, tenore, Elisabetta Sepe, pianoforte eseguiranno brani di: F. Cilea (Adriana Lecouvreur), U. Giordano (Andrea Chenier), V.Bellini (Il Pirata) e G. Puccini (Tosca). Si parlerà dei due più grandi soprani del Novecento, che hanno diviso e dividono ancora oggi gli appassionati di lirica non per riproporre la loro“presunta” rivalità ma per mettere in evidenza i ruoli rivestiti, la vocalità e le vicende musicali.