Tarantinitime.it - Dissalatore Tara, Stellato: “Riflettere attentamente sugli impatti ambientali”

ntini Time Quotidiano“Quella deldinto, é una delle opere strategiche importanti finanziate grazie all’accordo tra Governo e Regione Puglia sul Fondo di sviluppo e coesione.Con ben 70 milioni per la provincia dinto l’Acquedotto Pugliese, destinatario del finanziamento, potrebbe dare acqua per esclusivo uso civile a ben 380.000 persone, riducendo l’emungimento dei pozzi a fini irrigui.Con una siccità ormai galoppante, resta un’occasione da non perdere nè da sciupare.Il problema, però, sta nel sito individuato per realizzarlo, tra l’altro ritenuto bene paesaggistico dal Pptr, e nella fonte di approvvigionamento dell’ acqua: il fiume.Lo dichiara Massimiliano, consigliere regionale.“Anche se Aqp ha fornito rassicurazioni rispetto alla tutela dell’ecosistema, non si possono sottacere le tante riserve che, in sede di ultima conferenza dei servizi, ha sollevato l’Agenzia regionale per l’ambiente, alle quali si sono unite le critiche costruttive dei comitati civici e dei movimentisti.