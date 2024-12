Damasco è caduta Assad è fuggito a Mosca | Ora la Siria è libera

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 dic. (askanews) – Scene di giubilo, cortei e bandiere al vento ae in molte città dellaper celebrare ladel regime di Bashar al. Dopo l’arrivo dei ribelli ae la fuga del capo dello Stato, il popolono osa sognare un futuro migliore: cinque decenni di governo dinastico sono giunti al termine, con una fine improvvisa e per molti versi inattesa, a seguito di una lunga guerra civile che ha dilaniato il Paese. Folle di persone hanno sventolato la bandiera rivoluzionariana e hanno abbattuto statue e ritratti del presidente e del padre, Hafez, mentre spari in aria e clacson hanno prima accompagnato e poi celebrato l’arrivo dei ribelli nella capitale. Sui principali social network si sono moltiplicati, in poche ore, foto e video di famiglie riunite con i propri cari, da tempo perduti, nell’oscurità del famigerato sistema carcerario del regime, tra pianti di gioia e abbracci per la ritrovata libertà.