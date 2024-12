Ilfattoquotidiano.it - Cortocircuito Milan, Scaroni smentisce Fonseca dopo le polemiche sul gol di De Ketelaere: “Gli arbitri hanno sempre ragione”

“È una cosa che decide l’arbitro, io non opino mai sulle decisioni degli. Gliper definizione”. Il presidente delPaolo, al suo arrivo in Lega ao, ha risposto in maniera chiara e sintetica a una domanda riguardante il gol messo a segno da Charles Denel match dello scorso turno di campionato tra l’Atalanta e i rossoneri. Per l’AIA, la decisione dell’arbitro La Penna è stata corretta.“Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il. È stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Reijnders. Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito”, aveva dichiarato un irritato Pauloal termine della gara contro i bergamaschi. “Questa era una rete da annullare in campo perché l’appoggio di Deè sicuramente e decisamente irregolare.