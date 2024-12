Lanazione.it - “Come una bomba, negozio devastato. La finestra come una ghigliottina, una mia cliente poteva morire”

Calenzano (Firenze), 9 dicembre 2024 – Finestre e porte crollate, vetrischegge impazzite che entrano ovunque. I negozi e le attività di Calenzano sono un campo di battaglia. Devastati. Disperati i proprietari delle attività che intorno alle 10,20 di oggi, 9 dicembre, in un istante sono stati travolti da polvere e detriti. Un boato che ha fatto sobbalzare non solo Calenzano, ma i vicini comuni di Campi Bisenzio, Prato, fino a Montale e Pistoia. Dal deposito Eni di via Erbosa una lingua di fuoco alta metri e visibile da chilometri di distanza ha trascinato migliaia di persone nella paura e nella disperazione. Il bilancio è pesante, si contano due morti, nove feriti e tre dispersi. Una tragedia avvenuta in un’area di carico dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante.