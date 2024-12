Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 15 giornata: Abisso e Marchetti nel mirino. Il caso dei rigori Inter

15nel. Ildei">Duegenerosi per i nerazzurri, mancano due espulsioni nel match della Juventus. Il VAR resta silente nei momenti decisivi.Benvenuti nel campionato degli arbitraggi personalizzati per le squadre di Milano e Torino, con annessi media a servizio permanente. Vedasi iassegnati all’e i cartellini rossi aboliti per la Juventus. Meno fortunato il Napoli destinato a vincere sempre nel campionato delle svariate misurazioni.Al Napoli,ricordare il Mariani di– Napoli, non capitano mai arbitraggi all’o alla. A differenza deiassegnati per presunti falli fuori area, al Napoli si pesano finanche le trattenute (Zaccagni all’83’) e sipretano i colpi di mano, forse fuori area, (Tavares al 27’).