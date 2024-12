Biccy.it - Christian Vieri conferma le botte prese da Elisabetta Canalis: “Meno male che allora non faceva kick boxing”

hato con un sorriso (anche se in realtà ci sarebbe poco da ridere, dato che ciò che è successo è grave) quanto dichiarato daa Belve, ovvero che durante la loro relazione lei gli avrebbe alzato le mani.“Con Bobo ho sofferto moltissimo” – le parole dia Belve – “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”.leda: “chenon”Raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consueta consegna del Tapiro,hato tutto quanto dichiarato da