Calenzanodomato rogo Test inquinamento

12.53 "I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini. Tecnici dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale valutano le potenziali ricadute degli inquinanti". Così il governatore della Toscana Giani, dopo l'esplosione nella raffineria di Calenzano. Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato l'Unità di Crisi, in collegamento con la Prefettura di Firenze. Inviato il messaggio del sistema di allerta It-Alert. E' il primo utilizzo in un caso reale.