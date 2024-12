Agendaitaliana.it - Beppe Grillo rimosso dal ruolo di garante del M5S: ecco cosa potrebbe fare, il ruolo di Conte

Leggi su Agendaitaliana.it

Un voto storico cambia del tutto il Movimento 5 Stelle:fuori daldi, le possibili mosse. Con l’80,5% dei consensi, gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno confermato la rimozione deldi, finora ricoperto da. La seconda votazione, richiesta dopo un primo risultato favorevole (63,2%) due settimane fa, ha visto un’affluenza ancora più alta, malgrado l’invito provocatorio del fondatore a “andare a funghi”.ha reagito al risultato con ironia, pubblicando sui suoi canali social una rivisitazione della copertina di The Truman Show, accompagnata dalla frase: “Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte“.daldidel Movimento 5 Stelle Il voto non ha soloil, ma ha anche semplificato la procedura di modifica del simbolo del Movimento: l’84,9% degli iscritti ha approvato una modifica che trasferisce la gestione del contrassegno al Presidente e al Consiglio nazionale.