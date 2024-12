Lettera43.it - Assad riceve asilo in Russia, la Siria si risveglia davanti a una nuova era

Lunedì lasi ètaa un futuro carico di speranze e di grandi sfide dopo la conquista di Damasco da parte dei ribelli e la fuga di Bashar al-in, un evento che pone fine a 13 anni di guerra civile e a oltre mezzo secolo di dominio della famiglia. Domenica sera, le agenzie di stampa statali russe hanno riferito che il presidente e la sua famiglia sono a Mosca e hanno ricevutoper «motivi umanitari». La rapida avanzata dei ribelli guidati da Hayat al-Tahrir al-Sham, un ex cellula di al Qaeda, ha sconvolto gli equilibri del Medio Oriente, riducendo l’influenza di Iran enella regione. Il rovesciamento del regime potrebbe consentire il ritorno di milioni di rifugiati sparsi da più di un decennio nei campi in Turchia, Libano e Giordania. Ma mentre i cittadinini festeggiano per le strade dellae non solo, la comunità internazionale ha reagito al nuovo scenario con un misto di ottimismo e cautela.