Ilgiorno.it - Alle poste per richiedere il passaporto: da domani 10 dicembre è possibile anche a Monza e in 34 Comuni della Brianza

, 92024 – Si estendea diversila possibilità, finalmente, diilnegli uffici postali. La nuova modalità per ottenerlo, adottata perggerire le Questure e ridurre i tempi d’attesa per il rilascio – che come si sa erano diventati da un paio d’anni a questa parte esasperanti – si sta progressivamente estendendo nelle diverse province italiane. Il progetto, già attivo in altriquindi, a partire da10raggiunge, Barlassina, Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago Di Molgora, Ronco Briantino, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate D’Adda, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano Al Lambra, Veduggio Con Colzano, Verano, Sovico, Carnate, Biassono, Villasanta.