Inter-news.it - Verona-Empoli, Esposito pronto a ripetersi: titolare post Fiorentina

Sebastianooggi in, dopo aver eliminato ladalla Coppa Italia. L’attaccante dell’Inter partirà infatti danella gara del Bentegodi, cercando di essere ancora protagonista.– Con il gol del 2-2 da subentrato e il rigore finale segnato, Sebastianoha vissuto una serata da protagonista mercoledì, con l’eliminazione delladagli ottavi di finale della Coppa Italia. L’attaccante dell’Inter èanche oggi, dal momento che è proprio fra i titolari di. Roberto D’Aversa punta su di lui insieme a Cacace, alle spalle di Pietro Pellegri come unica punta. Partita in programma alle ore 15, importante specialmente per la squadra di casa che deve tornare al più presto a fare punti per togliersi dalla zona calda della classifica di Serie A.