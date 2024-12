Thesocialpost.it - Ucraina-Russia: “Zelensky vuole un accordo per mettere fine alla follia della guerra”

e l’vorrebbero fare une fermare lacon la. Lo ha scritto Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, sulla piattaforma Truth, dopo aver incontrato ieri a Parigi il presidente ucraino Volodymyre il presidente francese Emmanuel Macron.In un post che parte dagli eventi in Siria, Trump sottolinea: “Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati. Troppe vite sono state sprecate inutilmente, troppe famiglie distrutte. Se continua così, può diventare qualcosa di molto più grande e di molto peggiore”. Aggiunge anche di conoscere bene Vladimir Putin e che “è il momento di agire. La Cina può aiutare. Il mondo sta aspettando!”.Trump ha poi ricordato le gravi perdite subite dai due Paesi in conflitto: “Laconta 600mila soldati morti o feriti in unache non sarebbe mai dovuta iniziare e che potrebbe andare avanti all’infinito.