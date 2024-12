Liberoquotidiano.it - Ucraina: Gentiloni, 'senza pace giusta Ue rischia anni di instabilità'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Una cosa deve essere chiara: il sostegno americano è fondamentale per l', se non c'è e se la questionefinisce male, noi europeimo 10, 20die rischi per la. Noi europei abbiamo bisogno della, abbiamo bisogno di porre fine a guerra ma in un modo che non sia quello di dare ragione alla potenza che ha invaso l'altrimenti avremo altre crisi nei prossimie noi europei vittime". Lo dice Paoloa In Mezz'ora su Rai3.