Movieplayer.it - Twilight, Kristen Stewart era la prima scelta della produzione?

Leggi su Movieplayer.it

Stasera su TV8 alle 21.30 è in programma il primo filmsaga fantasy tratta dai libri di Stephenie Meyer.divenne famosa in tutto il mondo nel 2008 grazie al ruolo di Bella Swan nel drama fantasy di Catherine Hardwicke, tratto dall'omonimo libro di Stephenie Meyer,, al fianco di Robert Pattinson. L'attrice, con diverse esperienze alle spalledi conoscere il successo grazie al franchise, recitò anche nei due film successivi, New Moon ed Eclipse. Questa sera andrà in onda sul canale TV8 alle ore 21.30 il primo filmsaga. Opzioni per Bella Bella Swan è entrata nell'immaginario popolare grazie alla performance die il suo volto è inevitabilmente associato al personaggio creato da .