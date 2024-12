Quotidiano.net - Siria: ribelli avanzano, Bashar Assad verso l'esilio mentre la crisi si intensifica

Statue di Hafezscaraventate a terra e fatte a pezzi da dimostranti. Motociclisti che – prima ancora dell’arrivo delle forze– attraversano le città sventolando la ‘Bandiera della Rivoluzione’. Militari che in mezzo alla strada gettano la divisa e indossano abiti borghesi.appare imminente la spallata definitiva a Damasco da parte delle forze jihadiste guidate da Hayat Tahrir a-Sham (Hts) ladiè già relegata alla Storia. Nella notte di venerdì un aereo privato è decollato da Damasco per gli Emirati arabi uniti, con a bordo – secondo notizie ancora non confermate – familiari del presidente. Di fronte alle voci insistentiè stato costretto a emettere un comunicato ufficiale in cui assicurava di essere a Damasco, impegnato nella difesa delle istituzioni.