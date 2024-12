Quotidiano.net - Scienza e fede unite nella lotta alla crisi climatica: il libro di Balzani e Castellucci

Ragione e spirito,, casacche diverse da indossare in unacomune a difesa della Terra sul terreno di gioco sempre più pesante della. Scritto a quattro mani da Vincenzoed Erio– il primo, uno dei chimici più noti al mondo, il secondo, arcivescovo di Modena e vice presidente della Conferenza episcopale italiana – La buona alleanza.a difesa della casa comune (Libreria Editrice Vaticana) raccoglie le competenze di entrambi per argomentare come un cambio di paradigma nel rapporto umanità/ambiente sia ormai indifferibile. Da un lato, è laa spiegare come le energie rinnovabili debbano diventare il fulcro del mutamento socio-economico, dall’altro, la teologia denuncia l’urgenza di abbandonare la logica dello sfruttamento ad oltranza del nostro pianeta, con papa Francesco che non a caso, coi suoi documenti Laudato si’ e Laudate Deum, ha posto la Chiesa in prima linea nelle conversione ecologica.