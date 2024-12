Oasport.it - Sci di fondo: Maria Gismondi vince la 10 km tl di Slingia in FESA Cup

Continuano ad arrivare buone notizie dal circuito diCup., infatti, si è imposta nella 10 km a tecnica libera a, nell’alta Val Venosta (Alto Adige). Dopo i successi, in questo stesso weekend, di Federica Casol e Giovanni Ticcò, un altro risultato di rilievo per lo sci diitaliano nei livelli che possono portare anche più in alto.La ventenne di Subiaco, tesserata per le Fiamme Oro, ha vinto in 27’15?1, con 9?6 di vantaggio sulla francese Julie Pierrel e 15?8 sulla svizzera Marina Kaelin, seconda e terza. Bene anche varie altre azzurre: sesta a 29?5 Nadine Laurent, settima a 33?8 Martina Bellini, 12a a 49?3 Stefania Corradini e 13a a 55?3 Veronica Silvestri. 18a a 1’30?4 Virginia Cena, 21a a 1’31?1Eugenia Boccardi, 34a a 2’43?3 Laura Colombo, 35a a 2’48?2 Denise Dedei, non partita Iris De Martin Pinter.