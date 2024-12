Calciomercato.it - Roma, Ranieri show. Prima lo scambio di persona, poi scherza: “Pensate se sarò io il nuovo allenatore…”

Leggi su Calciomercato.it

I giallorossi risorgono dopo quattro sconfitte di fila in campionato e salgono a 16 punti: le parole del tecnico in conferenza stampaLacentra tre punti fondamentali contro il Lecce, battuto 4-1 all’Olimpico grazie a una buonissima prestazione di tutta la squadra. Una risposta importante che consente intanto di salire a quota 16 e riprendere un po’ di quota in classifica.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico Claudio:Dopo queste prime quattro partite quali sono le cose che le sono piaciute e quali su cui deve lavorare di più? “Mi sono piaciute applicazione e determinazione che la squadra sta mettendo in ogni partita. Facciamo la prestazione, poi il risultato è figlio di molti episodi. Ma se hai dato tutto hai la coscienza a posto.