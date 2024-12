Ritrovata a Cesena Maria Lucarini | la 90enne era scomparsa da Sesto Fiorentino

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –la mattina dell’8 dicembre ain stato confusionale, 90 anni,il 7 dicembre da.La signora è apparsa in buona salute alla municipale che l’ha immediatamente trasportata all’ospedale locale per gli accertamenti del caso, dove è stata raggiunta dai familiari.Alle ricerche, coordinate dalla prefettura nell’ambito della pianificazione provinciale, hanno collaborato la polizia, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la municipale di, la protezione civile della Città Metropolitana e i volontari della protezione civile.La prefettura ringrazia tutti gli operatori coinvolti per il lavoro sinergico e l’efficacia dimostrata nel ritrovare e assistere la signora