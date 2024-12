Ilrestodelcarlino.it - Quanta neve sul Fumaiolo, imbiancato l’alto Appennino cesenate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), 8 dicembre 2024 – Nel, i fiocchi dinon deludono le previsioni meteo. Così, tra ieri, sabato 7 dicembre, e oggi, domenica 8 dicembre, sono andati a imbiancare il crinale tosco-romagnolo dagli 800 metri in su, tra cui ovviamente il monte Còmero (1.371), il(1.407), la catena dei Mandrioli (circa 1.200) e dintorni. La nevicata del fine settimana dell'Immacolata è, dunque, andata a ovattare e dipingere di bianco il territorio più alto dell'. Nel primo fondovalle di Bagno di Romagna e di San Piero, accovacciate a quota 500 circa, è invece caduta la pioggia. Le previsioni meteo dannoper oggi e lunedì per il territorio di Verghereto, e pioggia per Bagno-S.Piero. Tornando alla “Dama bianca”, c'è da dire che haanche il territorio di Balze, il paese più alto del comprensorio, incastonato a quota 1.