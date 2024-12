Lopinionista.it - Pluralismo e Libertà: “Piena solidarietà ai lavoratori delle emittenti televisive Cusano Italia Tv e Cusano News 7”

ROMA – “aiTv e7. L’interruzione del palinsesto sul digitale terrestre mette a rischio tanti posti di lavoro e rappresenta una drammatica perdita di opportunità e di futuro”.Così in una nota gli esponenti della componente sindacale di, presente in Stampa Romana e Fnsi, sulla chiusuratv universitarieTv e7, come annunciato nella giornata di venerdì 6 dicembre dall’Università, e che interesserebbe circa 250 professionalità.“In cinque anni di esistenza dei due canali i colleghi giornalisti e i tecnici hanno fatto tanti sacrifici”, spiegano gli esponenti di. “In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’editore, rimaniamo al fianco dei colleghi e ci batteremo affinché vengano tutelati i livelli occupazionali”.